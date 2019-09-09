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Суд наказал воспитанника «Арсенала» за оскорбления в адрес матери его сына

Суд наказал воспитанника «Арсенала» за оскорбления в адрес матери его сына
Футбол / Англия 0

Нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Энтони Стоукс столкнулся с санкциями в связи с неподобающим поведением.

Как сообщает Mirror, 31-летний футболист в последние месяцы терроризировал свою бывшую девушку, Эйлид Скотт, с которой у него есть общий сын. Ежедневно он отправлял ей в мессенджеры и на электронную почту по 100 сообщений с оскорблениями. Также Стоукс периодически появлялся поздними вечерами возле дома, в котором живут девушка и ребёнок. Помимо этого Энтони постоянно обращался к матери Скотт и интересовался у неё делами бывшей возлюбленной.

По решению суда Стоуксу было запрещено появляться на улице, где живёт Скотт с сыном. Также в течение ближайших четырёх лет он не сможет связываться с девушкой и её матерью, если они сами этого не захотят.

Стоукс является воспитанником лондонского «Арсенала». За свою карьеру он также поиграл за «Сандерленд», «Шэффилд Юнайтед», «Кристал Пэлас», «Хиберниан», «Селтик» и другие клубы.

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