Санчес не намерен возвращаться в «Манчестер Юнайтед» после аренды в «Интере»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес, выступающий за миланский «Интер» на правах аренды, не горит желанием возвращаться в стан «красных дьяволов», сообщает Daily Mail со ссылкой на Corriere dello Sport.



По информации источника, 30-летний футболист хочет, чтобы его трансфер в итальянскую команду стал полноценным. Однако ситуация не находится в руках Санчеса, поскольку в арендном соглашении между клубами не прописана опция дальнейшего выкупа.



Также «Интер» смущают запросы чилийца. В настоящий момент нерадзурри выплачивают ему лишь часть зарплаты (£ 100 тыс. (около € 112 тыс.)), в то время как «Манчестер Юнайтед» платит ему остальные £ 300 тыс. (€ 335,6 тыс.). Миланский клуб готов в дальнейшем предложить Алексису недельный оклад в £ 150 тыс. (около € 168 тыс.), однако маловероятно, что форвард согласится на такие условия.

Игроки «Манчестер Юнайтед» были против высокой зарплаты Санчеса