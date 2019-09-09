«Атлетико» запустит собственную криптовалюту
Мадридский «Атлетико» заключил соглашение с блокчейн-компанией Socios о выпуске собственной криптовалюты, сообщает Inside World Football.
По данным источника, фан-токены мадридского клуба будут стоить по € 2 за штуку. Приобрести токены можно будет осенью 2019 года.
«Для „Атлетико“ очень приятно присоединиться к технологической платформе, которую уже используют другие великие европейские клубы и которая позволит нам взаимодействовать с нашими болельщиками со всего мира очень инновационным способом. Мы — клуб, который постоянно стремится к технологическим инновациям и в этом смысле», — сказал член правления «Атлетико» Клементе Вильяверде.
«Атлетико» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав девять очков в трёх матчах.
«Монако» — лидер по выручке с продаж за последние девять лет, «Челси» — второй
- 9 сентября 2019
-
18:07
-
18:05
-
17:50
-
17:46
-
17:41
-
17:35
-
17:15
-
17:00
-
16:47
-
16:25
-
16:12
-
16:01
-
15:48
-
15:43
-
15:34
-
15:20
-
15:17
-
15:03
-
14:50
-
14:44
-
14:25
-
14:12
-
14:04
-
13:49
-
13:43
-
13:37
-
13:11
-
12:56
-
12:47
-
12:40
-
12:27
-
12:13
-
12:01
-
11:49
-
11:41
Партнерский контент