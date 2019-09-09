«Атлетико» запустит собственную криптовалюту

Мадридский «Атлетико» заключил соглашение с блокчейн-компанией Socios о выпуске собственной криптовалюты, сообщает Inside World Football.

По данным источника, фан-токены мадридского клуба будут стоить по € 2 за штуку. Приобрести токены можно будет осенью 2019 года.

«Для „Атлетико“ очень приятно присоединиться к технологической платформе, которую уже используют другие великие европейские клубы и которая позволит нам взаимодействовать с нашими болельщиками со всего мира очень инновационным способом. Мы — клуб, который постоянно стремится к технологическим инновациям и в этом смысле», — сказал член правления «Атлетико» Клементе Вильяверде.

«Атлетико» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав девять очков в трёх матчах.