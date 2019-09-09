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С «Крыльев Советов» взыскали долг в размере 6,6 млн рублей за чартеры

С «Крыльев Советов» взыскали долг в размере 6,6 млн рублей за чартеры
Футбол / РПЛ 0

Пермское ООО «Урал-Менеджмент» взыскало с самарских «Крыльев Советов» долг в размере 6,6 млн рублей за услуги по перевозке команды чартерными рейсами, сообщает «Волга Ньюс».

По информации источника, решение было вынесено самарским арбитражем сегодня, 9 сентября. Отмечается, что суд удовлетворил иск частично — было принято решение снизить сумму неустойки на 35 тыс. рублей. «Урал-Менеджмент» являлся перевозчиком «Крыльев Советов» на протяжении шести лет, однако в настоящее время услуги клубу предоставляет другая компания. Долг «Крыльев Советов» образовался в мае-июне 2019 года.

«Крылья Советов» набрали 7 очков в 8 матчах и занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований сейчас является «Краснодар», набравший 17 очков в 8 матчах.

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