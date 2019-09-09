«Андерлехт» стал обладателем Lukoil Cup’19, не потерпев ни единого поражения

Вчера, 8 сентября, драматичным финалом между юными воспитанниками бельгийского «Андерлехта» и бухарестского «Стяуа» завершился международный Детский кубок чемпионов ЛУКОЙЛ (Lukoil Cup), проходивший на полях Футбольного комплекса «Ботев 1912» в болгарском Пловдиве.
Исход встречи решил единственный гол со штрафного, забитый бельгийцами во втором тайме решающего матча. Отыграться румынской команде в оставшееся время так и не удалось. Как итог: дебютант турнира завоевал заветный трофей, ни разу не уступив в ходе турнира.
Групповой этап проходил с 4 по 7 сентября, а торжественное открытие Кубка состоялось в римском амфитеатре города, находящемся в списке Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Лучшим бомбардиром турнира с пятью забитыми мячами стал игрок «Андерлехта» Лиема Олинья.
Московский «Спартак» занял на турнире четвёртое место.
- 9 сентября 2019
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