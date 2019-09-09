Видич: опыт выступлений в России очень помог мне в Англии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич рассказал об опыте игры в России за «Спартак».
«Когда перешёл в „Спартак“, обнаружил, что футбол в России не такой, как в других чемпионатах. Для моей карьеры это был идеальный вариант, потому что напоминал нечто среднее между английским и европейским футболом.
В чемпионате России выступали быстрые, резкие, невысокие форварды. Помню, играл против Аршавина. В лиге выступали отличные футболисты, которые не были известны для пределами страны. Также были талантливые латиноамериканцы, такие как Вагнер Лав, игравший за ЦСКА. Они помогали мне совершенствовать свою игру. Опыт выступлений в России очень помог мне в Англии. В Сербии играют в основном высокие нападающие, и прямой переход из Сербии в Англию дался бы мне непросто», — приводит слова Видича The Athletic.
- 9 сентября 2019
-
18:07
-
18:05
-
17:50
-
17:46
-
17:41
-
17:35
-
17:15
-
17:00
-
16:47
-
16:25
-
16:12
-
16:01
-
15:48
-
15:43
-
15:34
-
15:20
-
15:17
-
15:03
-
14:50
-
14:44
-
14:25
-
14:12
-
14:04
-
13:49
-
13:43
-
13:37
-
13:11
-
12:56
-
12:47
-
12:40
-
12:27
-
12:13
-
12:01
-
11:49
-
11:41