Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Видич: опыт выступлений в России очень помог мне в Англии

Видич: опыт выступлений в России очень помог мне в Англии
Футбол / РПЛ 0

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич рассказал об опыте игры в России за «Спартак».

«Когда перешёл в „Спартак“, обнаружил, что футбол в России не такой, как в других чемпионатах. Для моей карьеры это был идеальный вариант, потому что напоминал нечто среднее между английским и европейским футболом.

В чемпионате России выступали быстрые, резкие, невысокие форварды. Помню, играл против Аршавина. В лиге выступали отличные футболисты, которые не были известны для пределами страны. Также были талантливые латиноамериканцы, такие как Вагнер Лав, игравший за ЦСКА. Они помогали мне совершенствовать свою игру. Опыт выступлений в России очень помог мне в Англии. В Сербии играют в основном высокие нападающие, и прямой переход из Сербии в Англию дался бы мне непросто», — приводит слова Видича The Athletic.

Видич: Месси был предсказуемым игроком, Гвардиола изменил его
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент