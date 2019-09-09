Видич: опыт выступлений в России очень помог мне в Англии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич рассказал об опыте игры в России за «Спартак».



«Когда перешёл в „Спартак“, обнаружил, что футбол в России не такой, как в других чемпионатах. Для моей карьеры это был идеальный вариант, потому что напоминал нечто среднее между английским и европейским футболом.

В чемпионате России выступали быстрые, резкие, невысокие форварды. Помню, играл против Аршавина. В лиге выступали отличные футболисты, которые не были известны для пределами страны. Также были талантливые латиноамериканцы, такие как Вагнер Лав, игравший за ЦСКА. Они помогали мне совершенствовать свою игру. Опыт выступлений в России очень помог мне в Англии. В Сербии играют в основном высокие нападающие, и прямой переход из Сербии в Англию дался бы мне непросто», — приводит слова Видича The Athletic.