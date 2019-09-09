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«Ливерпуль» предложил ван Дейку новый контракт с зарплатой в € 11,6 млн в год

«Ливерпуль» предложил ван Дейку новый контракт с зарплатой в € 11,6 млн в год
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с голландским защитником Вирджилом ван Дейком, утверждает Liverpool Echo.

По данным источника, английский клуб предложил футболисту зарплату в размере € 11,6 млн в год. Такое повышение зарплаты сделает голландца одним из самых высокооплачиваемых игроков мерсисайдцев.

Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» в январе 2018 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 84,65 млн, и на тот момент голландец стал самым дорогим защитником в истории. В прошлом сезоне 28-летний ван Дейк в составе «Ливерпуля» стал победителем Лиги чемпионов, после чего был признан лучшим футболистом в Европе по итогам года по версии УЕФА. Нынешний контракт игрока с английским клубом действует до лета 2023 года.

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