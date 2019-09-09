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Тер Штеген: надеюсь, что Коутиньо получит удовольствие от игры за «Баварию»

Тер Штеген: надеюсь, что Коутиньо получит удовольствие от игры за «Баварию»
Футбол / Испания 0

Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал переход полузащитника каталонского клуба Филиппе Коутиньо в мюнхенскую «Баварию».

«Я просто надеюсь, что Коутиньо получит удовольствие от игры за „Баварию“. Он не просто фантастический игрок, но и отличный человек. Да, в „Барселоне“ ему не всегда было легко, поэтому я надеюсь, что он насладится футболом в „Баварии“. Думаю, он чувствует себя комфортно. Коутиньо — отличное приобретение для „Баварии“ и Бундеслиги», — приводит слова тер Штегена T-Online.

Напомним, что «Бавария» арендовала 27-летнего Коутиньо за € 8,5 млн до лета 2020 года. По истечении этого срока немецкий клуб будет иметь право выкупить хавбека за € 120 млн.

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