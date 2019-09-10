ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром «Нефтехимика»

Как стало известно «Чемпионату», в летнее трансферное окно московский ЦСКА предпринимал попытку приобрести атакующего полузащитника нижнекамского «Нефтехимика» Дениса Макарова и планирует вернуться к этому вопросу зимой. Также интерес к футболисту проявляет «Урал».
В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 10 матчах Футбольной национальной лиги, в которых стал автором восьми забитых мячей (два — с пенальти), а также получил четыре жёлтые и одну красную карточку. В данный момент хавбек делит 1-2-е место в списке лучших бомбардиров турнира с торпедовцем Иваном Сергеевым.
21-летний Макаров является воспитанником академии имени Коноплёва. В «Нефтехимик» он перешёл летом 2018 года в аренду от «Оренбурга», а спустя год был выкуплен нижнекамским клубом. Контракт футболиста с «Нефтехимиком» рассчитан до конца сезона-2019/20.
- 10 сентября 2019
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