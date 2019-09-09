Почти 1200 детей побывали на просмотре в Aкадемию «Локомотива»

7-8 сентября в Черкизове состоялся отбор в Aкадемию московского «Локомотива».
За два дня тренеры Академии отсмотрели почти 1200 ребят, которые приехали на восток Москвы с разных концов страны. Кроме самого отбора для детей была организована специальная развлекательная программа. Их родители получили возможность пообщаться с тренерами и руководством Академии.
7 сентября активное участие в отборе приняли воспитанники «железнодорожников» нападающие Рифат Жемалетдинов и Тимур Сулейманов, а также генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе.
8 сентября ребят постарше ждали прославленные ветераны клуба – Дмитрий Сенников, Дмитрий Булыкин, Хасанби Биджиев, Олег Пашинин, Заур Хапов, Александр Смирнов, Алексей Косолапов, Саркис Оганесян, Альберт Саркисян и Валерий Филатов. Вместе с тренерами они давали ребятам конкурсные задания и рассказывали истории из своей богатой футбольной жизни.
Оба дня все участники отбора получали сувениры и подарки от ФК «Локомотив». Результаты отбора будут опубликованы на сайте Академии клуба в течение недели.
Видео можно посмотреть в YouTube-канале «Локомотива».
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