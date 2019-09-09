Ван дер Сар может стать техническим директором «Манчестер Юнайтед»
Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар, ранее выступавший в составе «Манчестер Юнайтед», может занять пост технического директора «красных дьяволов», сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, руководство «Манчестер Юнайтед» находится в поиске нового технического директора после череды неудач на трансферном рынке. В клубе рассчитывают, что ван дер Сар возглавит комитет, в который войдут другие экс-игроки «Манчестер Юнайтед», которые будут рекомендовать футболистов и принимать решения относительно трансферов.
Ван дер Сар выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 2005 по 2011 год. Вместе с английским клубом бывший голкипер становился чемпионом страны, а также выигрывал Лигу чемпионов.
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