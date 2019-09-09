Болельщики «Уфы» выбрали лучшего игрока в августе

Полузащитник «Уфы» Николай Гиоргобиани признан лучшим игроком команды по итогам августа, сообщает официальный сайт клуба.
Футболист занял первое место по итогам голосования среди болельщиков, набрав 31% голосов. Вторым стал полузащитник Даниил Фомин (23%). В тройку лучших также вошёл хавбек Данила Емельянов (16%).
22-летний Гиоргобиани выступает за «Уфу» с 2019 года. В августе он принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (три — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с башкирским клубом действует до лета 2023 года.
«Уфа», набрав 10 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В 9-м туре клуб на выезде сыграет с «Динамо». Матч состоится 16 сентября.
- 9 сентября 2019
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