Де Хеа согласовал новый контракт с «МЮ» с зарплатой в € 17 млн в год
«Манчестер Юнайтед» договорился о продлении контракта с испанским вратарём Давидом де Хеа, утверждает The Guardian.
По данным источника, зарплата голкипера по новому контракту составит € 17 млн в год. Примерно столько же получает хавбек манкунианцев Поль Погба. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» удастся удержать в клубе де Хеа, контракт которого истекает летом 2020 года.
Де Хеа перешёл в английский клуб летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 28-летний голкипер принял участие в четырёх матчах английского национального чемпионата, в которых пропустил четыре гола.
«МЮ», набрав пять очков, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после четырёх туров.
Ван дер Сар может стать техническим директором «Манчестер Юнайтед»
- 9 сентября 2019
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