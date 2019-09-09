Россия — Казахстан: составы на матч 6-го тура отборочного турнира Евро-2020

Стали известны стартовые составы сборных России и Казахстана на матч 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча состоится сегодня, 9 сентября.

Россия: Гилерме, Жирков, Джикия, Семёнов, Фернандес, Ахметов, Оздоев, Черышев, Головин, Ан. Миранчук, Дзюба



Запасные: Лунёв, Джанаев, Нойштедтер, Беляев, Петров, Камболов, Бакаев, Зобнин, Ионов, Кудряшов, Смолов, Комличенко

Казахстан: Непогодов, Малый, Ерланов, Марочкин, Бейсебеков, Абикен, Шомко, Перцух, Жуков, Щёткин, Федин.

Запасные: Покатилов, Шацкий, Дмитренко, Досмагамбетов, Исламхан, Куат, Мужиков, Тагыберген, Вороговский, Аимбетов

Матч Россия — Казахстан пройдёт в Калининграде на одноимённом стадионе. Начало встречи — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Казахстан.

Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в группе I. Казахстан (7) — на 3-м месте.