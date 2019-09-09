Северная Ирландия — Германия: Ройс и Вернер сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы сборных Северной Ирландии и Германии на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча пройдёт на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Северная Ирландия — Германия.
Северная Ирландия: Пикок-Фарррелл, Льюис, Каткарт, Дж.Эванс, Даллас, Сэвилл, Дэйвис, Макнэйр, Макгинн, Вашингтон, Смит, К.Эванс.
Германия: Нойер, Хальстенберг, Зюле, Гинтер, Клостерманн, Киммих, Брандт, Кроос, Гнабри, Ройс, Вернер.
В турнирной таблице группы С сборная Северной Ирландии занимает 1-е место, набрав в четырёх матчах 12 очков. Национальная команда Германии (9) — на 2-м месте в таблице.
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