Северная Ирландия — Германия: Ройс и Вернер сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы сборных Северной Ирландии и Германии на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча пройдёт на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Северная Ирландия — Германия.



Северная Ирландия: Пикок-Фарррелл, Льюис, Каткарт, Дж.Эванс, Даллас, Сэвилл, Дэйвис, Макнэйр, Макгинн, Вашингтон, Смит, К.Эванс.



Германия: Нойер, Хальстенберг, Зюле, Гинтер, Клостерманн, Киммих, Брандт, Кроос, Гнабри, Ройс, Вернер.

В турнирной таблице группы С сборная Северной Ирландии занимает 1-е место, набрав в четырёх матчах 12 очков. Национальная команда Германии (9) — на 2-м месте в таблице.



