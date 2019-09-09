«Барселона» сообщила диагноз Юмтити, травмировавшегося в сборной Франции

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити прошёл медицинское обследование по поводу травмы, которую он получил в расположении сборной Франции, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностированы ушиб правой ноги и гематома. Сроки восстановления игрока не разглашаются. Из-за этого повреждения Юмтити не сыграл в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Албании (4:1).

Юмтити перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 25-летний француз не провёл за каталонский клуб ни одного матча. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать француза за € 50 млн, но трансфер так и не состоялся.