«Барселона» сообщила диагноз Юмтити, травмировавшегося в сборной Франции
Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити прошёл медицинское обследование по поводу травмы, которую он получил в расположении сборной Франции, сообщает официальный сайт клуба.
У футболиста диагностированы ушиб правой ноги и гематома. Сроки восстановления игрока не разглашаются. Из-за этого повреждения Юмтити не сыграл в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Албании (4:1).
Юмтити перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 25-летний француз не провёл за каталонский клуб ни одного матча. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать француза за € 50 млн, но трансфер так и не состоялся.
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