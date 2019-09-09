Варан оценил шансы Ареола побороться за место в воротах «Реала»

Французский защитник «Реала» Рафаэль Варан поделился мнением о шансах соотечественника, Альфонса Ареола, стать первым номером «Королевского клуба».

«Мы смогли с ним немного поговорить об этом. Он счастлив, что перешёл в „Реал“. В команде его хорошо приняли. В футболе бывает всякое, и мы увидим, сможет ли он регулярно играть в „Реале“. Я знаю его уровень. У него есть сильные стороны. Надеюсь, Ареола проведёт хороший сезон. Он уверен в своих силах, а мы поможем ему освоиться», — приводит слова Варана Goal.

Напомним, «Реал» арендовал 26-летнего Ареола у «Пари Сен-Жермен» до 30 июня 2020 года. В составе испанского клуба он заменил коста-риканского голкипера Кейлора Наваса, который перешёл в «ПСЖ» за € 13 млн.