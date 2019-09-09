Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Cirque du Soleil представит шоу о жизни Месси 10 октября

Cirque du Soleil представит шоу о жизни Месси 10 октября
Футбол / Испания 0

Компания Cirque du Soleil представит шоу о жизни нападающего «Барселоны» Лионеля Месси 10 октября, сообщает Marca.

По информации источника, представление под названием «Messi 10» будет демонстрироваться на протяжении месяца в «Парк Форуме» в Барселоне. В новом шоу Cirque du Soleil будет рассказана история жизни Месси с момента переезда его в Барселону из Аргентины в возрасте 11 лет. Уже в 13-летнем возрасте Месси оказался в молодёжной команде «Барселоны» и в своём первом же матче забил за команду четыре гола. На данный момент 31-летний аргентинец завоевал с клубом 33 трофея.

Напомним, о сотрудничестве Месси с компанией Cirque du Soleil, известной своими представлениями, в которых сочетаются театральные, хореографические, акробатические и цирковые жанры, стало известно в октябре прошлого года.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент