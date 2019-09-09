Cirque du Soleil представит шоу о жизни Месси 10 октября

Компания Cirque du Soleil представит шоу о жизни нападающего «Барселоны» Лионеля Месси 10 октября, сообщает Marca.



По информации источника, представление под названием «Messi 10» будет демонстрироваться на протяжении месяца в «Парк Форуме» в Барселоне. В новом шоу Cirque du Soleil будет рассказана история жизни Месси с момента переезда его в Барселону из Аргентины в возрасте 11 лет. Уже в 13-летнем возрасте Месси оказался в молодёжной команде «Барселоны» и в своём первом же матче забил за команду четыре гола. На данный момент 31-летний аргентинец завоевал с клубом 33 трофея.



Напомним, о сотрудничестве Месси с компанией Cirque du Soleil, известной своими представлениями, в которых сочетаются театральные, хореографические, акробатические и цирковые жанры, стало известно в октябре прошлого года.