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Дуглас Коста — о возможном переходе в «МЮ»: хочу проливать кровь за «Ювентус»

Дуглас Коста — о возможном переходе в «МЮ»: хочу проливать кровь за «Ювентус»
Футбол / Англия 0

Нападающий туринского «Ювентуса» Дуглас Коста опроверг информацию, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

«Хочу опровергнуть появившиеся сегодня слухи о том, что я вёл переговоры с некоторыми клубами в последний день трансферного окна.

С самого начала сезона я дал понять, что хочу остаться в «Ювентусе», чтобы выигрывать трофеи и проливать кровь за клубную футболку.

Моим единственным агентом является Жуниор Мендоса. Только он уполномочен говорить от моего имени", — написал Коста в сторис своего аккаунта в «Инстаграме».

Коста перешёл в «Ювентус» летом 2017 года из «Баварии» на правах аренды за € 6 млн. Через год итальянский клуб выкупил его трансфер за € 40 млн. Контракт 28-летнего игрока с клубом действует до лета 2022 года.

Источник: Аллегри хотел избавиться от пяти игроков «Ювентуса»
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