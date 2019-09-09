Дуглас Коста — о возможном переходе в «МЮ»: хочу проливать кровь за «Ювентус»

Нападающий туринского «Ювентуса» Дуглас Коста опроверг информацию, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

«Хочу опровергнуть появившиеся сегодня слухи о том, что я вёл переговоры с некоторыми клубами в последний день трансферного окна.

С самого начала сезона я дал понять, что хочу остаться в «Ювентусе», чтобы выигрывать трофеи и проливать кровь за клубную футболку.

Моим единственным агентом является Жуниор Мендоса. Только он уполномочен говорить от моего имени", — написал Коста в сторис своего аккаунта в «Инстаграме».

Коста перешёл в «Ювентус» летом 2017 года из «Баварии» на правах аренды за € 6 млн. Через год итальянский клуб выкупил его трансфер за € 40 млн. Контракт 28-летнего игрока с клубом действует до лета 2022 года.