Гол Мака помог сборной Словакии обыграть Венгрию в отборочном матче Евро-2020
В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Венгрии принимала национальную команду Словакии. Встреча прошла на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В конце первого тайма, на 40-й минуте, счёт открыл полузащитник «Зенита» и сборной Словакии Роберт Мак. В начале второго тайма, на 50-й минуте, хавбек венгерской национальной команды Доминик Собослаи сравнял счёт. Через 6 минут нападающий сборной Словакии Роберт Боженик вновь вывел гостей вперёд.
Сборная Словакии набрала 9 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы Е. Национальная команда Венгрии (9) — на 3-м месте. Лидером таблицы группы Е на данный момент является сборная Хорватии, набравшая 10 очков в 5 матчах.
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