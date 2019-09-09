Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол Мака помог сборной Словакии обыграть Венгрию в отборочном матче Евро-2020

Гол Мака помог сборной Словакии обыграть Венгрию в отборочном матче Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Венгрии принимала национальную команду Словакии. Встреча прошла на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В конце первого тайма, на 40-й минуте, счёт открыл полузащитник «Зенита» и сборной Словакии Роберт Мак. В начале второго тайма, на 50-й минуте, хавбек венгерской национальной команды Доминик Собослаи сравнял счёт. Через 6 минут нападающий сборной Словакии Роберт Боженик вновь вывел гостей вперёд.

Сборная Словакии набрала 9 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы Е. Национальная команда Венгрии (9) — на 3-м месте. Лидером таблицы группы Е на данный момент является сборная Хорватии, набравшая 10 очков в 5 матчах.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа E. 6-й тур
09 сентября 2019, понедельник. 21:45 МСК
Венгрия
Окончен
1 : 2
Словакия
0:1 Мак – 40'   1:1 Собослаи – 50'   1:2 Боженик – 56'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент