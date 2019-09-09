Словения на 90-й минуте вырвала победу в матче с Израилем

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе G сборная Словении обыграла команду Израиля со счётом 3:2. Встреча состоялась в Любляне на стадионе «Стожице».

Счёт был открыт на 43-й минуте. Автором гола стал Беньямин Вербич, которому ассистировал Йосип Иличич. В начале второго тайма равновесие восстановил Бибрас Натхо с паса Манора Соломона. На 62-й минуте гостей вывел вперёд Эран Захави с передачи Мунаса Даббура. Через несколько минут счёт сравнял Роман Безьяк с паса Андража Шпорара. Победу словенцам принёс гол на 90-й минуте Вербича, которому ассистировал Ясмин Куртич.

Завершились также ещё два матча в группе G. Польша и Австрия сыграли вничью со счётом 0:0, Латвия проиграла Северной Македонии — 0:2.