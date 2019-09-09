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Словения на 90-й минуте вырвала победу в матче с Израилем

Словения на 90-й минуте вырвала победу в матче с Израилем
Футбол / Евро-2020 0

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе G сборная Словении обыграла команду Израиля со счётом 3:2. Встреча состоялась в Любляне на стадионе «Стожице».

Счёт был открыт на 43-й минуте. Автором гола стал Беньямин Вербич, которому ассистировал Йосип Иличич. В начале второго тайма равновесие восстановил Бибрас Натхо с паса Манора Соломона. На 62-й минуте гостей вывел вперёд Эран Захави с передачи Мунаса Даббура. Через несколько минут счёт сравнял Роман Безьяк с паса Андража Шпорара. Победу словенцам принёс гол на 90-й минуте Вербича, которому ассистировал Ясмин Куртич.

Завершились также ещё два матча в группе G. Польша и Австрия сыграли вничью со счётом 0:0, Латвия проиграла Северной Македонии — 0:2.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа G. 6-й тур
09 сентября 2019, понедельник. 21:45 МСК
Словения
Окончен
3 : 2
Израиль
1:0 Вербич – 43'   1:1 Натхо – 50'   1:2 Захави – 62'   2:2 Безьяк – 66'   3:2 Вербич – 90'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа G. 6-й тур
09 сентября 2019, понедельник. 21:45 МСК
Польша
Окончен
0 : 0
Австрия
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа G. 6-й тур
09 сентября 2019, понедельник. 21:45 МСК
Латвия
Окончен
0 : 2
Северная Македония
0:1 Пандев – 14'   0:2 Барди – 17'
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