Тренер сборной Казахстана: у России почти не было моментов

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек прокомментировал поражение своей команды в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой России (0:1).

«Мы понимали, с каким соперником играем. Знали, что большую часть времени будем обороняться, поэтому сосредоточились на этом. У нас это получилось — у соперника почти не было моментов. Пропустили единственный гол со стандарта. Жаль, что игроки, которые выложили все силы и достойно боролись, не были вознаграждены хотя бы одним очком.



В матче с Кипром мы оставили немало сил, поэтому отдавали себе отчёт в том, что будем производить изменения в составе. Все новички, которые вышли, сыграли хорошо.



Атмосфера была великолепная, для нашей команды это было сильное впечатление.



С Дзюбой мы справились, не позволили ему создать какие-либо моменты. К нему мы готовились», — передаёт слова Билека корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.