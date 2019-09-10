Тренер сборной Казахстана: у России почти не было моментов

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек прокомментировал поражение своей команды в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой России (0:1).
«Мы понимали, с каким соперником играем. Знали, что большую часть времени будем обороняться, поэтому сосредоточились на этом. У нас это получилось — у соперника почти не было моментов. Пропустили единственный гол со стандарта. Жаль, что игроки, которые выложили все силы и достойно боролись, не были вознаграждены хотя бы одним очком.
В матче с Кипром мы оставили немало сил, поэтому отдавали себе отчёт в том, что будем производить изменения в составе. Все новички, которые вышли, сыграли хорошо.
Атмосфера была великолепная, для нашей команды это было сильное впечатление.
С Дзюбой мы справились, не позволили ему создать какие-либо моменты. К нему мы готовились», — передаёт слова Билека корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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