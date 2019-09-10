Черчесов: сборная России провела матч с Казахстаном на пять баллов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвёл итоги матча отборочного турнира Евро-2020 с Казахстаном (1:0).



«То, что победили, — сегодня забыть. Завтра — посмотреть. Потом — проанализировать. Вы сверху смотрели, видели, что мы свою работу сделали. Команда была правильно расставлена. Единственное, чего не хватило, — завершающего паса и удара. Мы ожидали такого сопротивления от Казахстана, если бы не ждали, то у нас были бы большие проблемы. Сегодня мы играли на больших скоростях, чем в Шотландии. Если оценивать чисто арифметически, то матч мы провели на пять баллов. Теперь нужно проанализировать все ситуации, где мы что упустили.



По поводу чемпионата Европы мы пока потерпим говорить. Стадион в Санкт-Петербурге для нас приятный и счастливый, город на Неве мы любим. Нам шаг за шагом нужно добиваться того, чтобы мы провели там свои игры.



Калининградских болельщиков мы оценим на пять с плюсом. Наконец-то мы распечатали стадион — со шведами сыграли тогда 0:0. Болельщики нас здесь хорошо встретили, приезжали к гостинице. Единственное, мы ничего не видели кроме стадиона и отеля», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Тренер сборной Казахстана: у России почти не было моментов