Ибрагимовичу установят памятник в Швеции

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович удостоится памятника в Швеции, сообщает AS.

По данным источника, заказчиком статуи является Шведская ассоциация футбола. Бронзовый монумент будет установлен в родном городе форварда Мальмё. Разработкой статуи высотой в 2,7 метра и весом в 500 кг займётся скульптор Питер Линде.

Памятник разместится на площади между старым и новым стадионами клуба «Мальмё», в котором Ибрагимович начинал футбольную карьеру.

«Памятник будет данью уважения величайшему футболисту Швеции всех времен», — сказал генеральный секретарь ассоциации Хакан Шостранд.



«Я очень доволен решением разместить статую в Мальмё. Такое было мое желание с самого начала. Именно здесь всё началось, здесь находится моё сердце», — сказал Ибрагимович.