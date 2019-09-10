Ибрагимовичу установят памятник в Швеции

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович удостоится памятника в Швеции, сообщает AS.
По данным источника, заказчиком статуи является Шведская ассоциация футбола. Бронзовый монумент будет установлен в родном городе форварда Мальмё. Разработкой статуи высотой в 2,7 метра и весом в 500 кг займётся скульптор Питер Линде.
Памятник разместится на площади между старым и новым стадионами клуба «Мальмё», в котором Ибрагимович начинал футбольную карьеру.
«Памятник будет данью уважения величайшему футболисту Швеции всех времен», — сказал генеральный секретарь ассоциации Хакан Шостранд.
«Я очень доволен решением разместить статую в Мальмё. Такое было мое желание с самого начала. Именно здесь всё началось, здесь находится моё сердце», — сказал Ибрагимович.
- 10 сентября 2019
-
01:32
-
01:20
-
01:00
-
00:52
-
00:47
-
00:45
-
00:42
-
00:38
-
00:37
-
00:29
-
00:01
- 9 сентября 2019
-
23:54
-
23:51
-
23:45
-
23:37
-
23:36
-
23:34
-
23:22
-
22:59
-
22:40
-
22:28
-
22:21
-
21:58
-
21:42
-
21:25
-
21:15
-
20:56
-
20:52
-
20:35
-
20:20
-
20:00
-
19:47
-
19:31
-
19:18
-
19:06