Головин: сборная была не в лучшей форме, но казалось, что в любом случае забьём

Полузащитник национальной команды России Александр Головин прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном (1:0).
«Были не в лучшей физической форме сегодня, потому что была тяжелая игра в Шотландии. Был бы ещё один день отдыха, выглядели бы лучше. Но главное, что взяли три очка. 100% у нас не было, но владели инициативой. Где-то давали сопернику полувыходы в контратаках. Не хватало последнего паса, удара дальнего. У меня пара ударов пошла не в створ, буду работать.
Пытались атаковать по-разному, не всегда получалось. Не всё было идеально, но есть три очка. Гол? У нас во время подачи всегда много игроков в штрафной. Главное не на кого подаешь, а в какую зону, куда будут набегать. Фернандес хорошо сыграл. Мне казалось, что в любом случае забьём. Я посмотрел на табло, но там не показывало время, даже не знал, сколько осталось до конца», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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