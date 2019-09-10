Кудряшов: сборная Казахстана выглядела более целостно и организованно

Защитник национальной команды России Фёдор Кудряшов прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Казахстана (1:0).



«Сборная Казахстана выглядела более целостно и организованно. Показалось, что по сравнению с весенней игрой больше половины состава обновилось, как и их главный тренер. В первом тайме не было зон, чтобы вскрывать их оборону — опять же, если сравнивать с первым матчем. Для нас это была сложность. Но, думаю, чувствовалось, что мы можем забить. Хорошо, что нам это удалось сделать — мы заработали важнейшие три очка», — передаёт слова Кудряшова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Россия, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Казахстан (7) — на 3-м месте. Следующий матч россияне проведут 10 октября на своём поле с Шотландией.