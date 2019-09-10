Пилот Юсупов: «Спартак» в это году станет чемпионом России

Пилот Дамир Юсупов, в августе посадивший самолёт с неработающими двигателями в поле в Подмосковье, прокомментировал вероятность чемпионства «Спартака» в этом году, став гостем развлекательного шоу «Вечерний Ургант».



«Ваше слово — закон. Теперь вы можете назвать чемпиона России этого года», — приводит слова Урганта «Спартак коммерческий».



«Я болею за московский «Спартак» с 1987 года. Как раз в 1987 году «Спартак» под руководством Константина Бескова стал чемпионом СССР. Как раз я начал болеть — и он стал чемпионом. Так что я надеюсь, что «Спартак» в этом году также станет чемпионом России», — ответил на вопрос Урганта Юсупов.



«Мы поздравляем «Спартак» с чемпионством», — прокомментировал ответ Юсупова Ургант.



После 8 туров «Спартак» занимает в турнирной таблице чемпионата России 6-е место, отставая от тройки лидеров («Краснодар», «Зенит», «Ростов») всего на три очка.

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