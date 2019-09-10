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Бабель: я тот игрок, которому нужно доверие

Бабель: я тот игрок, которому нужно доверие
Футбол / Евро-2020 0

Полузащитник сборной Нидерландов Райан Бабель прокомментировал победу над Эстонией (4:0) в матче отборочного турнира Евро 2020.

«Ещё до начала матча мы осознали, что если не соберёмся, если не сфокусируемся на игре с первых минут, это можно быть трудный вечер.

Классно было забить первые два гола. Я тот игрок, которому нужно доверие. Кроме того, я больше не являюсь одним из молодых футболистов в команде, поэтому стараюсь компенсировать потерю скорости, используя свой опыт. Кстати, о молодости, Вейналдум несколько дней назад сказал мне: «Ты как вино. Чем старше, тем лучше»», — приводит слова Бабеля пресс-служба УЕФА.

После четырёх игр сборная Нидерландов занимает в турнирной таблице группы С третье место с 9 очками.

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