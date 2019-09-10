Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Павелко: Нигерия – одна из сильнейших команд Африки

Павелко: Нигерия – одна из сильнейших команд Африки
Футбол / Прочие турниры 0

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал предстоящий товарищеский матч между сборной Украины и Нигерии.

«Нас ждет матч с Нигерией. Это одна из сильнейших команд африканского континента. Она играет в интересный футбол. Для нашей сборной это будет непростой матч, в котором тренеры смогут проверить ребят в противостоянии с крепким соперником.

Мы готовимся к Евро 2020, но через несколько лет будет чемпионат мира в Катаре. Естественно, Украина хочет попасть на Мундиаль. Поэтому стиль игры других команд нужно изучать сейчас, чтобы не было неприятных сюрпризов в будущем. Важно, чтобы атмосфера, которая давала энергию игрокам в Вильнюсе, присутствовала и в Днепре», — приводит слова Андрея Павелко пресс-служба УАФ.

Матч Украина – Нигерия состоится 10 сентября в 21:30 мск.

Кудряшов: сборная Казахстана выглядела более целостно и организованно
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент