Павелко: Нигерия – одна из сильнейших команд Африки

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал предстоящий товарищеский матч между сборной Украины и Нигерии.
«Нас ждет матч с Нигерией. Это одна из сильнейших команд африканского континента. Она играет в интересный футбол. Для нашей сборной это будет непростой матч, в котором тренеры смогут проверить ребят в противостоянии с крепким соперником.
Мы готовимся к Евро 2020, но через несколько лет будет чемпионат мира в Катаре. Естественно, Украина хочет попасть на Мундиаль. Поэтому стиль игры других команд нужно изучать сейчас, чтобы не было неприятных сюрпризов в будущем. Важно, чтобы атмосфера, которая давала энергию игрокам в Вильнюсе, присутствовала и в Днепре», — приводит слова Андрея Павелко пресс-служба УАФ.
Матч Украина – Нигерия состоится 10 сентября в 21:30 мск.
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