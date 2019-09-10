Павелко: Нигерия – одна из сильнейших команд Африки

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал предстоящий товарищеский матч между сборной Украины и Нигерии.



«Нас ждет матч с Нигерией. Это одна из сильнейших команд африканского континента. Она играет в интересный футбол. Для нашей сборной это будет непростой матч, в котором тренеры смогут проверить ребят в противостоянии с крепким соперником.



Мы готовимся к Евро 2020, но через несколько лет будет чемпионат мира в Катаре. Естественно, Украина хочет попасть на Мундиаль. Поэтому стиль игры других команд нужно изучать сейчас, чтобы не было неприятных сюрпризов в будущем. Важно, чтобы атмосфера, которая давала энергию игрокам в Вильнюсе, присутствовала и в Днепре», — приводит слова Андрея Павелко пресс-служба УАФ.



Матч Украина – Нигерия состоится 10 сентября в 21:30 мск.

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