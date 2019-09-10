Пятов: хочу, чтобы команда поехала на Евро напрямую

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов перед игрой с Нигерией прокомментировал шансы команды попасть на Евро 2020.



«Провели тренировку. Кто играл с Литвой, восстановили немного мышцы после искусственного поля. Кто меньше играл, проводят полноценную тренировку. В команде царит приподнятое настроение, как всегда после побед.



Были моменты, когда я вступал в игру в прошедшем матче. Все команды сейчас умеют играть, обороняться, нужно учиться взламывать защиту. Наши техничные футболисты продемонстрировали, что умеют разбираться даже с сильной обороной. Могли забить ещё больше голов.



Первый быстрый гол добавил уверенности, после второго нужно было уже просто дожимать. Всё таки счёт 2:0 такой, когда можно ещё сопернику дать уверенность. На второй тайм вышли, было 3 хороших момента, на четвёртый забили. Всё правильно, все по делу.



Это был 90-й мой матч? Я даже не знал. Знаете, совершенно не гонюсь за рекордами, главное, чтобы команда побеждала, добивалась своих целей. Хочу, чтобы команда поехала на Евро напрямую. Осталось немного, всё сейчас зависит только от нас», — приводит слова Пятова Football.ua.





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