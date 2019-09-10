Лёв: первый тайм прошёл под давлением

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал результаты матча отборочного турнира Евро-2020 с Северной Ирландии (2:0).



«Мы были под давлением, под постоянным прессингом во время первого тайма, у нас были реальные проблемы. После перерыва ситуация изменилась. Просто, мы никогда не играли с этой командой раньше, нужно было изучить ее, найти ключ к обороне. Нужно было терпение. Некоторые же игроки всё ещё учатся, поэтому пришлось понервничать», — приводит слова Лёва L'Equipe.



Следующий матч сборная Германии проведёт 13 октября со сборной Эстонии.



После пяти сыгранных игр сборная Германии занимает первое место в группе С с 12 очками. На втором месте сборная Северной Ирландии с таким же количеством очков.

Пилот Юсупов: «Спартак» в этом году станет чемпионом России