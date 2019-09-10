Месси рассматривает переход в MLS

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может уйти из испанского клуба по истечении контракта в 2021 году. Аргентинец рассматривает возможность продолжения своей карьеры в MLS, сообщает Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне Лионель провел 50 матчей за «Барселону», в которых забил 51 мяч и отдал 22 результативные передачи. В нынешнем сезоне Месси ещё не сыграл ни одного матча, так как продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы. В среду, 11 сентября, Лионель должен приступить к тренировкам с командой.

Месси является десятикратным чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. 11 раз был признан лучшим игроком года в Аргентине. Входит в список 50 лучших футболистов Лиги чемпионов УЕФА за последние 20 лет.