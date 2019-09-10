Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бородюк: Жирков и Фернандес сыграли на характере, а другие разочаровали

Бородюк: Жирков и Фернандес сыграли на характере, а другие разочаровали
Футбол / Евро-2020 0

Бывший наставник сборной Казахстана и молодёжной сборной России Александр Бородюк прокомментировал матч отборочного турнира Евро-2020 Россия — Казахстан, закончившийся победой россиян со счётом 1:0.

«Ряд игроков очень понравился, сыграли на характере, прежде всего — это Юрий Жирков и Марио Фернандес. Некоторые, которых я не хотел бы называть, разочаровали. У них было много пиара, их расхваливала пресса, но игра показывает, что им ещё многому надо учиться.

Надо брать пример со сборной Бельгии, там игроки играют в АПЛ, сразу решают задачу – с Шотландией на перерыв ушли со счетом 3:0. Возможно, стоило поставить в старте тот выигрышный и сыгранный состав, который начинал матч с Шотландией, но тренерскому штабу виднее, они видят состояние игроков.

Из таких игр всегда стоит делать правильные выводы. Накануне Дания приезжала в Грузию и еле-еле сыграла 0:0, а ведь дома забили им пять мячей. Здесь на первый план выходят мотивация, подготовка и характер. Нашей сборной ещё предстоит много поработать», — приводит слова Бородюка Sport24.

Жирков: сборная России провела очень тяжёлый матч с Казахстаном
Головин: сборная была не в лучшей форме, но казалось, что в любом случае забьём
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент