Бородюк: Жирков и Фернандес сыграли на характере, а другие разочаровали

Бывший наставник сборной Казахстана и молодёжной сборной России Александр Бородюк прокомментировал матч отборочного турнира Евро-2020 Россия — Казахстан, закончившийся победой россиян со счётом 1:0.



«Ряд игроков очень понравился, сыграли на характере, прежде всего — это Юрий Жирков и Марио Фернандес. Некоторые, которых я не хотел бы называть, разочаровали. У них было много пиара, их расхваливала пресса, но игра показывает, что им ещё многому надо учиться.



Надо брать пример со сборной Бельгии, там игроки играют в АПЛ, сразу решают задачу – с Шотландией на перерыв ушли со счетом 3:0. Возможно, стоило поставить в старте тот выигрышный и сыгранный состав, который начинал матч с Шотландией, но тренерскому штабу виднее, они видят состояние игроков.



Из таких игр всегда стоит делать правильные выводы. Накануне Дания приезжала в Грузию и еле-еле сыграла 0:0, а ведь дома забили им пять мячей. Здесь на первый план выходят мотивация, подготовка и характер. Нашей сборной ещё предстоит много поработать», — приводит слова Бородюка Sport24.

Жирков: сборная России провела очень тяжёлый матч с Казахстаном