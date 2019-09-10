Месси показал в соцсетях приз лучшего игрока на международной арене ESPYS-2019

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с наградой американского спортивного телеканала ESPN.



«Большое спасибо всем, кто проголосовал за меня. Посылаю вам объятия», — написал Месси в своём «инстаграме».

Если фотография недоступна, её можно посмотреть в "инстаграме" Лионеля Месси.

В июле, после окончания чемпионата Южной Америки, 32-летний аргентинец был признан ESPN лучшим игроком на международной арене. За последний год Месси в составе сборной Аргентины принял участие в двух крупных турнирах: на чемпионате мира — 2018 в России и Кубке Америки — 2019 в Бразилии. На ЧМ-2018 Аргентина уступила Франции в 1/8 финала, а на Кубке Америки заняла третье место.