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Рамос: Погба — один из великих игроков, для таких дверь в «Реале» всегда открыта

Рамос: Погба — один из великих игроков, для таких дверь в «Реале» всегда открыта
Футбол / Испания 0

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос заявил, что считает полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба одним из лучших игроков мира будет рад его видеть в «Королевском клубе».

«Я думаю, что в «Реале» всегда открыта дверь для таких футболистов, как он. Для меня Погба — один из великих игроков. Он показал свою ценность в «Ювентусе», а теперь и в «Манчестер Юнайтед». Думаю, что он приносит баланс в команду и оказывает большое влияние на атакующие действия, — приводит слова Рамоса интернет-портал Goal.com.

Во время летнего трансферного окна Погба стремился перебраться в «Реал», но в итоге он так и остался в «Манчестер Юнайтед».

Руководство «красных дьяволов» считает, что следующим летом «Реал» сможет сделать интересное предложение по Погба.

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