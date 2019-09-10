Г. Иванов: готовы пригласить Кокорина и Мамаева в «Урал» за небольшие деньги

Руководитель «Урала» Григорий Иванов заявил, что готов пригласить в клуб Павла Мамаева и Александра Кокорина, если они согласятся на низкие зарплаты.
«Если Мамаев и Кокорин захотят играть в «Урале», мы будем с ними разговаривать. Но это футболисты высокого уровня. Думаю, на них будет высокий спрос. Если Мамаев выйдет на нас, конечно, поговорим. И Павел, и Александр — качественные исполнители. Да, они совершили проступок. Но их очень жестко наказали. Год без футбола… Как они восстановятся? Не знаю. Но мы готовы их у себя увидеть.
Кокорин? Не факт, что он сразу заиграет в «Зените». Может быть, питерский клуб отдаст его в аренду. И потом — по факту у Кокорина же нет контракта с питерским клубом. Мы готовы и ему, и Мамаеву предложить поиграть за нас. Правда, «Урал» не такой богатый клуб, у нас не такие высокие зарплаты», — приводит слова Иванова «Спорт-экспресс».
17 сентября Мамаев и Кокорин выйдут из тюрьмы по УДО.
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