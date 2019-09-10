Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Г. Иванов: готовы пригласить Кокорина и Мамаева в «Урал» за небольшие деньги

Г. Иванов: готовы пригласить Кокорина и Мамаева в «Урал» за небольшие деньги
Футбол / РПЛ 0

Руководитель «Урала» Григорий Иванов заявил, что готов пригласить в клуб Павла Мамаева и Александра Кокорина, если они согласятся на низкие зарплаты.

«Если Мамаев и Кокорин захотят играть в «Урале», мы будем с ними разговаривать. Но это футболисты высокого уровня. Думаю, на них будет высокий спрос. Если Мамаев выйдет на нас, конечно, поговорим. И Павел, и Александр — качественные исполнители. Да, они совершили проступок. Но их очень жестко наказали. Год без футбола… Как они восстановятся? Не знаю. Но мы готовы их у себя увидеть.

Кокорин? Не факт, что он сразу заиграет в «Зените». Может быть, питерский клуб отдаст его в аренду. И потом — по факту у Кокорина же нет контракта с питерским клубом. Мы готовы и ему, и Мамаеву предложить поиграть за нас. Правда, «Урал» не такой богатый клуб, у нас не такие высокие зарплаты», — приводит слова Иванова «Спорт-экспресс».

17 сентября Мамаев и Кокорин выйдут из тюрьмы по УДО.

Семак: иметь в команде такого игрока, как Кокорин, — мечта любого тренера
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент