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Далич: странно, что Азербайджан не отобрал очки у других сборных

Далич: странно, что Азербайджан не отобрал очки у других сборных
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мнением об отборочном матче Евро-2020 с командой Азербайджана (1:1).

«Поздравляю сборную Азербайджана с этим результатом. Мы хорошо начали игру, имели много шансов, забили быстрый гол, но затем вратарь Азербайджана здорово играл. Постепенно у нас в игре появилась нервозность. Во втором тайме соперник хорошо действовал, и мы ему позволили это. Родные трибуны также погнали азербайджанских футболистов вперёд. Придётся смириться с таким результатом и готовиться к следующим матчам.

Если бы сделали быстрые замены, возможно, игра пошла бы иначе. У Ребича было два голевых момента, но он их упустил. Однако я не стал его заменять, желая выказать ему доверие. Увы, мы не забили, а соперник сыграл хорошо и отметился заслуженным голом. Азербайджан и в первом матче в Загребе проявил себя с хорошей стороны. Я тогда сказал, что ваша команда отнимет очки у других сборных. Странно, что она этого не сделала», – цитирует Далича Azerisport.

Азербайджан отобрал очки у Хорватии в матче отбора Евро-2020
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