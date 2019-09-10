Д. Макаров: интерес со стороны ЦСКА – стимул забивать ещё больше

Лучший бомбардир «Нефтехимика» из Нижнекамска (8 голов в 10 играх текущего сезона ФНЛ), 21-летний полузащитник Денис Макаров прокомментировал слухи о поступлении ему предложений из Премьер-Лиги, в том числе от столичного ЦСКА.



«Звонки поступают. Несколько команд выходили на связь со мной, с «Нефтехимиком». Отправляю всех к Павлу Нестерову, моему агенту. В Нижнекамске сказали: «До конца года ты у нас». Про ЦСКА слышал, общался с людьми. Хорошо поговорили – я почувствовал заинтересованность. До зимы поставили вопрос на паузу. Для меня это стимул играть как можно лучше и забивать ещё больше», — рассказал Макаров корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Макаров является воспитанником академии имени Коноплёва. В «Нефтехимик» он перешёл летом 2018 года в аренду от «Оренбурга», а спустя год был выкуплен нижнекамским клубом. Контракт футболиста с «Нефтехимиком» рассчитан до конца сезона-2019/20.