Балотелли обратился к Мхитаряну на армянском языке

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли обратился к полузащитнику «Ромы» Генриху Мхитаряну на армянском языке.



«Мики, в Италии кайфово, правда?» — сказал Балотелли.

Видео доступно в «твиттере».

Отметим, что итальянский футболист дружит с известным итальянским бойцом К-1 армянского происхождения Джорджио Петросяном.



Напомним, что Мхитарян перешёл в «Рому» в летнее трансферное окно из «Арсенала» на правах аренды. Ранее футболист сборной Армении выступал за «Пюник», донецкие «Металлург» и «Шахтёр», дортмундскую «Боруссию» и «Арсенал». В составе национальной команды Армении Мхитарян сыграл 84 матча. На его счету 27 забитых мячей.