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Балотелли обратился к Мхитаряну на армянском языке

Балотелли обратился к Мхитаряну на армянском языке
Футбол / Италия 0

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли обратился к полузащитнику «Ромы» Генриху Мхитаряну на армянском языке.

«Мики, в Италии кайфово, правда?» — сказал Балотелли.

Видео доступно в «твиттере».

Отметим, что итальянский футболист дружит с известным итальянским бойцом К-1 армянского происхождения Джорджио Петросяном.

Напомним, что Мхитарян перешёл в «Рому» в летнее трансферное окно из «Арсенала» на правах аренды. Ранее футболист сборной Армении выступал за «Пюник», донецкие «Металлург» и «Шахтёр», дортмундскую «Боруссию» и «Арсенал». В составе национальной команды Армении Мхитарян сыграл 84 матча. На его счету 27 забитых мячей.

Два гола и ассист Мхитаряна принесли Армении победу над Боснией и Герцеговиной
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