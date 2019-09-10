Балотелли обратился к Мхитаряну на армянском языке
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли обратился к полузащитнику «Ромы» Генриху Мхитаряну на армянском языке.
«Мики, в Италии кайфово, правда?» — сказал Балотелли.
Видео доступно в «твиттере».
Отметим, что итальянский футболист дружит с известным итальянским бойцом К-1 армянского происхождения Джорджио Петросяном.
Напомним, что Мхитарян перешёл в «Рому» в летнее трансферное окно из «Арсенала» на правах аренды. Ранее футболист сборной Армении выступал за «Пюник», донецкие «Металлург» и «Шахтёр», дортмундскую «Боруссию» и «Арсенал». В составе национальной команды Армении Мхитарян сыграл 84 матча. На его счету 27 забитых мячей.
Два гола и ассист Мхитаряна принесли Армении победу над Боснией и Герцеговиной
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