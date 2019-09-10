Защитник сборной Азербайджана: доказали всему миру, что мы умеем играть в футбол

Защитник сборной Азербайджана Тамкин Халилзаде поделился эмоциями от домашнего отборочного матча Евро-2020 с командой Хорватии (1:1).

«После игры с Уэльсом у нас не было много времени для подготовки. Результат матча в Кардиффе нас сильно расстроил – из-за пропущенных мячей и в частности того, что второй гол пришёлся на концовку. Несмотря на это, тренерский штаб смог нас хорошо подготовить к Хорватии. Всё хорошо завершилось. Хорошо проанализировали соперника. Хотя это не тот противник, которого надо пристально изучать. Все эту команду хорошо знают.

Первые 10 минут соперник имел несколько голевых эпизодов. Эмиль Балаев очень уверенно стоял в воротах. Во втором тайме, выйдя на поле, у меня был эпизод, после которого я обрёл больше уверенности. Поверил, что им можно забить. Счастлив, что удалось забить этой команде. Мы заслужили этот результат.

Мой гол? В этом эпизоде я поверил в себя. На тренировках работаем над этим. Мы уже играли с хорватами в Загребе и сделали это хорошо. Футбол сейчас таков, что с любой командой можно удачно сыграть. Сегодня доказали всему миру, что и мы умеем играть в футбол", — цитирует Халилзаде Azerisport.