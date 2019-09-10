Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник сборной Азербайджана: доказали всему миру, что мы умеем играть в футбол

Защитник сборной Азербайджана: доказали всему миру, что мы умеем играть в футбол
Футбол / Евро-2020 0

Защитник сборной Азербайджана Тамкин Халилзаде поделился эмоциями от домашнего отборочного матча Евро-2020 с командой Хорватии (1:1).

«После игры с Уэльсом у нас не было много времени для подготовки. Результат матча в Кардиффе нас сильно расстроил – из-за пропущенных мячей и в частности того, что второй гол пришёлся на концовку. Несмотря на это, тренерский штаб смог нас хорошо подготовить к Хорватии. Всё хорошо завершилось. Хорошо проанализировали соперника. Хотя это не тот противник, которого надо пристально изучать. Все эту команду хорошо знают.

Первые 10 минут соперник имел несколько голевых эпизодов. Эмиль Балаев очень уверенно стоял в воротах. Во втором тайме, выйдя на поле, у меня был эпизод, после которого я обрёл больше уверенности. Поверил, что им можно забить. Счастлив, что удалось забить этой команде. Мы заслужили этот результат.

Мой гол? В этом эпизоде я поверил в себя. На тренировках работаем над этим. Мы уже играли с хорватами в Загребе и сделали это хорошо. Футбол сейчас таков, что с любой командой можно удачно сыграть. Сегодня доказали всему миру, что и мы умеем играть в футбол", — цитирует Халилзаде Azerisport.

Далич: странно, что Азербайджан не отобрал очки у других сборных
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент