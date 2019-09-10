Кто был лучшим в составе сборной России в сентябрьских матчах Евро-2020?

Сборная России завершила паузу на матчи квалификации чемпионата Европы – 2020 с двумя победами. Подопечные Станислава Черчесова сначала переиграли в гостях Шотландию (2:1), а затем на своём поле одолели Казахстан (1:0). После шести туров команда занимает второе место в группе I, уступая лишь Бельгии.



«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто был лучшим в составе сборной России в сентябрьских матчах? Среди предложенных вариантов – Александр Головин, Артём Дзюба, Юрий Жирков, Магомед Оздоев и Марио Фернандес.

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.