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Кто был лучшим в составе сборной России в сентябрьских матчах Евро-2020?

Кто был лучшим в составе сборной России в сентябрьских матчах Евро-2020?
Футбол / Евро-2020 0

Сборная России завершила паузу на матчи квалификации чемпионата Европы – 2020 с двумя победами. Подопечные Станислава Черчесова сначала переиграли в гостях Шотландию (2:1), а затем на своём поле одолели Казахстан (1:0). После шести туров команда занимает второе место в группе I, уступая лишь Бельгии.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто был лучшим в составе сборной России в сентябрьских матчах? Среди предложенных вариантов – Александр Головин, Артём Дзюба, Юрий Жирков, Магомед Оздоев и Марио Фернандес.

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

Нельзя оставлять матч с Казахстаном без выводов. Иначе победа будет во вред
Тут надо подумать.
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