«Челси» не будет штрафовать Дринкуотера из-за инцидента в ночном клубе
«Челси» не будет принимать санкции к полузащитнику Дэниела Дринкуотера за инцидент, который произошёл в ночном клубе. Как сообщает The Sun, в клубе знают все детали произошедшего, но не будут штрафовать футболиста.
Ранее в СМИ сообщалось, что Дринкуотер, который ныне выступает за «Бёрнли» на правах аренды, отмечал день рождения друга в одном из ночных клубов Манчестера. При этом 29-летний футболист в нетрезвом состоянии начал приставать к девушке защитника «Сканторпа» Кгоси Нтле. Возникла стычка между игроками, после чего охрана выгнала Дринкуотера из клуба.
Уже на улице на полузащитника напали шесть человек. В результате избиения игрок получил разрыв связок голеностопного сустава и многочисленные ушибы, из-за которых он выбыл на месяц.
«Бёрнли» арендовал хавбека «Челси» Дринкуотера
- 10 сентября 2019
-
12:11
-
11:58
-
11:51
-
11:51
-
11:41
-
11:39
-
11:34
-
11:29
-
11:09
-
10:53
-
10:46
-
10:30
-
10:25
-
10:23
-
10:04
-
09:51
-
09:45
-
09:41
-
09:27
-
09:11
-
09:02
-
09:00
-
08:32
-
07:56
-
07:38
-
07:07
-
06:58
-
06:44
-
06:27
-
05:47
-
05:19
-
04:47
-
04:31
-
03:50
-
03:39
Партнерский контент