«Челси» не будет штрафовать Дринкуотера из-за инцидента в ночном клубе

«Челси» не будет принимать санкции к полузащитнику Дэниела Дринкуотера за инцидент, который произошёл в ночном клубе. Как сообщает The Sun, в клубе знают все детали произошедшего, но не будут штрафовать футболиста.



Ранее в СМИ сообщалось, что Дринкуотер, который ныне выступает за «Бёрнли» на правах аренды, отмечал день рождения друга в одном из ночных клубов Манчестера. При этом 29-летний футболист в нетрезвом состоянии начал приставать к девушке защитника «Сканторпа» Кгоси Нтле. Возникла стычка между игроками, после чего охрана выгнала Дринкуотера из клуба.



Уже на улице на полузащитника напали шесть человек. В результате избиения игрок получил разрыв связок голеностопного сустава и многочисленные ушибы, из-за которых он выбыл на месяц.

«Бёрнли» арендовал хавбека «Челси» Дринкуотера