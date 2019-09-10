РФС заключил партнёрское соглашение с «Магнитом»

Российский футбольный союз заключил партнёрское соглашение с ритейл-группой «Магнит», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

«У нас в компании работает 300 тысяч российских сотрудников. Все они будут гордиться тем, что их компания – спонсор российской сборной. На прошлом чемпионате мира мы видели, что «Магнит» и сборная России – очень хорошая комбинация. Мы хотим показать всей стране, что являемся общенациональной российской организацией и присутствуем во всех регионах. Связь с футболом дает нам возможность подчеркнуть действительные важные вещи: здоровье и спорт, и за это и должен выступать «Магнит». Вы победили Шотландию и Казахстан, моя команда – Голландия – тоже выиграла. Надеюсь, наши команды сыграют на чемпионате Европы», — отметил генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг.

«Магнит» — российская холдинговая компания, которая занимается розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит». Сеть основана в 1994 году Сергеем Галицким, нынешним владельцем «Краснодара».



