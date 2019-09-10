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Дюков прокомментировал победу сборной России над Казахстаном

Дюков прокомментировал победу сборной России над Казахстаном
Футбол / Евро-2020 0

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением об игре сборной России в домашнем отборочном матче Евро-2020 с командой Казахстана. Встреча завершилась победой россиян — 1:0.

«Вчера была непростая игра. Было непросто эмоционально восстановиться после Глазго. Не всё получалось вначале, но потом команда проявила свои лучшие качества и забила гол. Могу сказать, что мы поступательно движемся к Евро-2020», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

После 6 игр сборная России занимает вторую строчку в группе I с 15 очками, уступая лидеру группы сборной Бельгии три очка. России уже практически ничего не мешает выйти на Евро. Осталось набрать 4 очка в 4 матчах.

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