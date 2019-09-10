Дюков прокомментировал победу сборной России над Казахстаном
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением об игре сборной России в домашнем отборочном матче Евро-2020 с командой Казахстана. Встреча завершилась победой россиян — 1:0.
«Вчера была непростая игра. Было непросто эмоционально восстановиться после Глазго. Не всё получалось вначале, но потом команда проявила свои лучшие качества и забила гол. Могу сказать, что мы поступательно движемся к Евро-2020», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
После 6 игр сборная России занимает вторую строчку в группе I с 15 очками, уступая лидеру группы сборной Бельгии три очка. России уже практически ничего не мешает выйти на Евро. Осталось набрать 4 очка в 4 матчах.
Сборная России прилетела в Москву после победы над Казахстаном
- 10 сентября 2019
-
12:11
-
11:58
-
11:51
-
11:51
-
11:41
-
11:39
-
11:34
-
11:29
-
11:09
-
10:53
-
10:46
-
10:30
-
10:25
-
10:23
-
10:04
-
09:51
-
09:45
-
09:41
-
09:27
-
09:11
-
09:02
-
09:00
-
08:32
-
07:56
-
07:38
-
07:07
-
06:58
-
06:44
-
06:27
-
05:47
-
05:19
-
04:47
-
04:31
-
03:50
-
03:39
Партнерский контент