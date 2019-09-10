РФС: «Зенит» и «Локомотив» ещё не договорились о дате своего матча

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о сложностях, связанных с матчем 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом», который должен состояться 28 сентября в Москве.
«Даты сейчас определены в соответствии с тем регламентом, который действует. С другой стороны, РФС и лига могут пойти навстречу клубам, которые участвуют в еврокубках. Очень важно, чтобы был консенсус и договорённость между клубами. В настоящий момент этой договорённости нет.
«Зенит» говорит, что готов играть 24-го и 28-го, и объясняет это тем, что в Красноярске хочет играть первым составом, так как им важен этот Кубок России. Локомотив готов играть 24-го в Кубке, но при этом проводить матч РПЛ 27-го, однако в таком случае «Локомотив» в Калининград поедет не первым составом и в данном случае получит преимущество перед «Зенитом». Зенит в данном случае можно понять. Пока всё идёт к тому, что игры состоятся в назначенное время, но вполне возможно, что это поменяется», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 10 сентября 2019
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