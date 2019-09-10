Дюков ответил, почему РПЛ поздно опубликовала календарь
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением по поводу календаря Российской Премьер-Лиги. Ранее лига только в ночь с 8 на 9 сентября опубликовала полный календарь с 9-го по 19-й тур Премьер-Лиги. Ближайший тур будет проходить с 13 по 16 сентября.
«Это вопрос к лиге, но причина в том, что старались достичь договорённости между клубами. Определённые изменения в календаре возможны, и лига руководствовалась тем, что клубы договорятся», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
- 10 сентября 2019
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