Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Милан» сделал своей болельщице подарок на 100-летие

«Милан» сделал своей болельщице подарок на 100-летие
Футбол / Италия 0

«Милан» в своём «твиттере» опубликовал видео, на котором болельщица команды по имени Инес получает подарок от клуба на свой день рождения. Женщине исполнилось 100 лет.

«Мы не плачем, но вы – точно. Посмотрите на сюрприз, который мы сделали 100-летней Инес, поддерживающей наш клуб более 80 лет», — говорится в сообщении россонери.

«Милан» был основан в 1899 году и за свою продолжительную историю 18 раз становился чемпионом Италии и пять раз завоёвывал Кубок страны. Также россонери являются рекордсменами среди итальянских клубов по количеству побед в Лиге чемпионов – самый престижный еврокубковый трофей покорялся им семь раз.

После двух туров «Милан», набрав 3 очка, занимает девятое место в турнирной таблице Серии А.

Депай намерен перейти в «Милан» в январе
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент