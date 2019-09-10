«Милан» сделал своей болельщице подарок на 100-летие
«Милан» в своём «твиттере» опубликовал видео, на котором болельщица команды по имени Инес получает подарок от клуба на свой день рождения. Женщине исполнилось 100 лет.
«Мы не плачем, но вы – точно. Посмотрите на сюрприз, который мы сделали 100-летней Инес, поддерживающей наш клуб более 80 лет», — говорится в сообщении россонери.
«Милан» был основан в 1899 году и за свою продолжительную историю 18 раз становился чемпионом Италии и пять раз завоёвывал Кубок страны. Также россонери являются рекордсменами среди итальянских клубов по количеству побед в Лиге чемпионов – самый престижный еврокубковый трофей покорялся им семь раз.
После двух туров «Милан», набрав 3 очка, занимает девятое место в турнирной таблице Серии А.
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