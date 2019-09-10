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Владелец «Наполи»: с «Ливерпулем» мы должны выйти на поле очень злыми

Владелец «Наполи»: с «Ливерпулем» мы должны выйти на поле очень злыми
Футбол / Лига чемпионов 0

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказал мнение о «Ливерпуле», с которым его команде предстоит встретиться на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Мы победили красных с крупным счётом (4:0) в товарищеском матче, но я бы не хотел, чтобы этот результат придавал нашим болельщикам душевное спокойствие. Мы должны выйти на поле очень злыми, очень сосредоточенными, как будто мы играем самый важный матч года. Каждая игра должна соответствовать такому настрою. Только таким образом мы можем достичь своих целей», — цитирует Де Лаурентиса Sky Sport Italia.

Календарь матчей группового этапа Лиги чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».

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