Витсель: «Боруссия» может дойти до финала Лиги чемпионов

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель поделился мнением о перспективах команды в нынешнем сезоне.
«Я считаю, что нам нужно выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в прошлом сезоне. Думаю, мы можем дойти до финала. Но всё зависит от жеребьёвки плей-офф.
Что касается Бундеслиги, мы извлекли урок из ошибок, сделанных в прошлом сезоне. Также мы усилились несколькими игроками, и теперь наш состав стал ещё более качественным. Так что, думаю, мы лучше, чем год назад. «Бавария» потеряла Роббена и Рибери, но усилилась Коутиньо и Перишичем. Думаю, с этими двумя они станут только лучше. Очевидно, нам придётся бороться с ними до самого конца, но в первую очередь необходимо сконцентрироваться на самих себе, а не думать о том, что делает «Бавария», — цитирует Витселя Bulinews.com со ссылкой на Kicker TV.
- 10 сентября 2019
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