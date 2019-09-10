Черчесов: Сутормин? Переход в большой клуб не значит вызов в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру своей команды в прошедших отборочных матчах Евро-2020 со сборными Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0) и отметил физическое состояние своих подопечных.



«Победа победой, но качество игры должно быть более содержательной. Настрой был правильный. Другое дело, что около штрафной надо быть более расторопными и смышлёными. Таких игр будет достаточно, нужно потренировать позиционную атаку. У нас всего было две тренировки по факту, остальные — восстановительные.



Мы смотрим на игроков и на их качества, на физическое состояние и знаем, как его использовать. Ионов играл и в „Зените“, и в „Динамо“. Кудряшов только приехал из Турции. Например, Сутормин из „Оренбурга“ перешёл в „Зенит“, и его нет в сборной. Переход из маленького клуба в большой значит вызов в сборную? Нет. Всё зависит от качеств», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».



После 6 игр сборная России занимает вторую строчку в группе I с 15 очками, уступая лидеру группы сборной Бельгии три очка. России уже практически ничего не мешает выйти на Евро. Осталось набрать 4 очка в 4 матчах.

Черчесов: сборная России решила поставленную задачу